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Видео: легковушка на скорости врезалась в полицейскую машину в Петербурге

, 18:23 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 34

Служебная машина двигалась по Большой Пушкарской улице с включенными проблесковыми маячками.

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Фото, видео: РИА Новости / Наталья Селиверстова, 5-tv.ru

Легковой автомобиль на скорости врезался в полицейскую машину на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом ДТП.

На кадрах с уличной камеры видно, что полицейский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками. Он пытался выполнить левый поворот и выехал на середину перекрестка. В этот момент по дороге ехала легковушка. Водитель не смог объехать служебную машину и врезался в нее.

По информации 5-tv.ru, за рулем служебного автомобиля находился начальник 71-го отдела полиции. Он торопился на совещание. Машина оказалась сильно повреждена, но никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Петербурге — у Троицкого собора автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в столб. В новости есть видео с моментом аварии.

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