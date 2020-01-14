Видео: легковушка на скорости врезалась в полицейскую машину в Петербурге

Легковой автомобиль на скорости врезался в полицейскую машину на Большой Пушкарской улице в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует эксклюзивное видео с моментом ДТП.

На кадрах с уличной камеры видно, что полицейский автомобиль двигался с включенными проблесковыми маячками. Он пытался выполнить левый поворот и выехал на середину перекрестка. В этот момент по дороге ехала легковушка. Водитель не смог объехать служебную машину и врезался в нее.

По информации 5-tv.ru, за рулем служебного автомобиля находился начальник 71-го отдела полиции. Он торопился на совещание. Машина оказалась сильно повреждена, но никто не пострадал.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом ДТП в Петербурге — у Троицкого собора автомобиль на большой скорости вылетел на тротуар и врезался в столб. В новости есть видео с моментом аварии.