Олег Меньшиков рассказал, почему у него нет детей

Худрук Московского театра имени Ермоловой, Олег Меньшиков впервые в свои 59 лет публично рассказал, почему у него нет детей. В этом году исполнится 15 лет, как народный артист России официально зарегистрировал брак с актрисой Анастасией Черновой, карьера которой закончилась, не успев начаться, как только она стала женой известного актера и режиссера. В большом интервью журналу Psychologies Меньшиков признался, что иногда чувствует себя виноватым за то, что мечты его супруги так и не осуществились.

«На курсе Настю считали способной, ее педагоги мне об этом говорили. А потом, когда она стала ходить на кастинги… Кого-то пугала моя фамилия, они не хотели со мной связываться, кто-то говорил: „Чего о ней беспокоиться. Все у нее будет, она же с Меньшиковым“. Ей нравилась эта профессия, но не сложилось», — рассказал артист.

Сейчас Анастасия занимается делом, которое обожает — она фитнес-тренер по пилатесу. Олег Евгеньевич говорит, что за 15 лет совместной жизни они «вросли друг в друга», однако создать большую семью у пары так и не получилось — детей им, по выражению Меньшикова «Бог не дал».

«Ну не получилось у нас. Я очень хотел, и Настя хотела. Мы оттягивали-оттягивали, а когда решились, здоровье уже не позволило. Не могу сказать, что это трагедия, но, безусловно, определенные коррективы эта история в нашу жизнь внесла», — признался актер.

По его словам, какие-то другие формы родительства, кроме естесственных, они с женой не рассматривают.

Полгода назад, как писал 5-tv.ru Олег Меньшиков, известный своими ролями в фильмах «Покровские ворота», «Сибирский цирюльник», «Статский советник» и многими другими, попал в реанимацию.