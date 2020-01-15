США могут ввести санкции в отношении Ирака за покупку С-400

США могут ввести санкции в отношении Ирака за покупку у России зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление первого заместителя помощника госсекретаря по делам Ближнего Востока Джои Худ.

Дипломат пояснил журналистам, комментируя интерес Ирака к российской установке, что это может стать «триггером (спусковым крючком — Прим.ред.) санкций» и они предостерегают своих партнеров от необдуманных закупок.

Сообщение о заинтересованности в С-400 со стороны Ирака появилось несколько дней назад. В интервью The Wall Street Journal член комитета по безопасности и обороне иракского парламента Карим Алауи заявил, что стране необходима подобная защита, а «американцы много раз их разочаровывали, не помогая в получении нужных вооружений».

Алауи добавил, что несколько месяцев назад уже были начаты консультации об этом с РФ. А недавно ему парламентом было дано поручение приобрести средства ПВО «у России или кого угодно», что произошло на фоне обострения в регионе и требования Багдада к американским подразделениям покинуть страну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что сенат США в конце декабря принял поправки республиканца Линдси Грэма и демократа Роберта Менендеса к законопроекту DASKA (Defending American Security from Kremlin Aggression Act — «О защите американской безопасности от агрессии Кремля»), которые устанавливают порядок введения и снятия санкций против России. Одним из пунктов было «напутствие» всем ответственным в США за отношения с членами НАТО в контексте закупки Турцией зенитно-ракетных комплексов С-400 у России, которое предусматривает запрет закупок несовместимых с Северным Альянсом систем.