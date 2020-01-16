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Заставь Зеленского: демократы опубликовали новый компромат на Трампа

, 3:21 Эфирная новость 7

Дело об импичменте Трампа сегодня было передано в сенат. При этом противники действующего президента продолжают выкладывать доказательства со своей стороны.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Sergei Chuzavkov, 5-tv.ru

Американские демократы не теряют надежды на отставку Дональда Трампа. К судебным слушаниям в Сенате они подготовили новую порцию компромата.

Это переписка предпринимателя Льва Парнаса с крупными украинскими чиновниками, близкими Владимиру Зеленскому. Парнас от лица Рудольфа Джулиани — бывшего мэра Нью-Йорка, а ныне адвоката Трампа, общался с главой СБУ Иваном Бакановым, помощниками Зеленского Сергеем Шефиром и Андреем Ермаком, главой украинского МВД Арсеном Аваковым и тогда еще действующим генеральным прокурором Юрием Луценко.

Обсуждал вопросы визита Джулиани на Украину и организацию встречи с президентом Зеленским. В переписке с Луценко речь, похоже, шла о возможном деле против компании «Бурисма» — там упоминается ее президент Николай Злочевский.

Кроме того, Парнас передал комитету по вопросам разведки Палаты представителей США, записи на бумагах от руки, где говорится о необходимости давления на президента Украины Владимира Зеленского в вопросе расследования дела Байдена.

«Заставь Зеленского заявить, что дело Байдена будут расследовать. Наладь общение с Зеленским (без Пинчука и Коломойского)», — гласит сообщение.

При этом кто и когда его сделал не сообщается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп назвал объявление ему импичмента «политическим самоубийством» демократов.

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