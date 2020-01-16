Карьера Михаила Мишустина от Международного компьютерного клуба до кабмина

Владимир Путин внес в Государственную Думу кандидатуру Михаила Мишустина на должность премьер-министра. Депутаты обсудят предложение 16 января, заседание назначено на девять часов утра. До сегодняшнего дня кандидат на пост главы кабмина в течение десять лет возглавлял Федеральную налоговую службу России.

Михаил Владимирович Мишустин родился 3 марта 1966 года в семье военных в Москве. После окончания школы он поступил в Московский станкоинструментальный институт (ныне Московский государственный технологический университет «СТАНКИН»), а окончив его в 1989 году продолжил обучение в аспирантуре. В 2003 году Мишустин защитил кандидатскую диссертацию по теме «Механизм государственного налогового администрирования в России» в Российской экономической академии имени Плеханова, а затем докторскую — в Академии народного хозяйства при правительстве РФ на тему «Стратегия формирования имущественного налогообложения в России».

В начале 1990-х Михаил Мишустин работал в Международном компьютерном клубе (МКК), задачей которого было привлечение в Россию передовых западных информационных технологий. Начав руководителем тестовой лаборатории, через несколько лет он стал председателем правления МКК.

На государственной службе Михаил Мишустин с 1998 года, когда пришел в Государственную налоговую службу на должность помощника руководителя по информационным системам учета и контроля. В августе того же года он был назначен заместителем руководителя. В декабре 1998 на базе Государственной налоговой службы было образовано Министерство по налогам и сборам, в котором Михаил Мишустин в течение пяти лет занимал пост заместителя министра. Руководили министерством в этот период Георгий Боос, Александр Починок и Геннадий Букаев.

В 2004–2006 годах Мишустин руководил Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости (Роснедвижимость), а затем до начала 2008 года — Федеральным агентством по управлению особыми экономическими зонами.

В последующие два года Мишустин — президент компании UFG Capital Partners и управляющий партнер группы компаний UFG Asset Management. Он курировал проекты по запуску венчурного фонда, фондов недвижимости, а также развитие бизнеса в регионах. В этот же период являлся научным руководителем «Высшей школы экономики».

6 апреля 2010 года Михаил Мишустин сменил Михаила Мокрецова на посту руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС) России. Он сразу заявил, что взаимодействие граждан с налоговой службой должно быть «максимально комфортным», и в ФНС началось активное внедрение новейших информационных технологий и электронных сервисов, которых в настоящее время действует свыше 50: система «личных кабинетов», Единый госреестр ЗАГС и другие.

Михаил Мишустин также является научным руководителем факультета налогов и налогообложения Финансового университета при правительстве РФ и членом ученого совета Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте России. Действительный государственный советник I класса. Награжден орденами Почета и «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

Кроме того, Мишустин — член наблюдательного совета ХК ЦСКА и правления Федерации хоккея России.

Женат, у него трое сыновей. Известно, что Михаил Владимирович увлекается хоккеем и играет на рояле. По данным ТАСС, в 2018 году задекларированный доход главы ФНС составлял 18,99 миллионов рублей, его супруги — 47,7 миллионов рублей.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 15 января после оглашения Послания президента РФ Федеральному собранию правительство России ушло в отставку в полном составе. Причину озвучил теперь уже исполняющий обязанности главы кабмина Дмитрий Медведев.