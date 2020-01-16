Послание Путина Федеральному собранию вызвало испуг у Павла Климкина

Послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию вызвало испуг у бывшего главы МИД Украины Павла Климкина. Об этом он написал на своей странице в Faebook. Ему стало тревожно от того, что запущено в России по его итогам.

«Очень тревожно от того, что запущено в России в проекте послания Путина. Это вполне ожидаемый базовый вариант, так сказать, программа-минимум», — написал Климкин.

Он добавил, что в ближайшее время начнутся спекуляции на тему централизации власти президента на уровне принятия решений.

Еще одно беспокойство у Климкина вызвало предложение Владимира Путина о смене приоритетов в сфере международного права и Конституции.

Итогом его рассуждений стал совет по стратегии взаимоотношений с Россией для нынешней украинской власти — «стать сильнее и разговаривать с РФ только в присутствии тех, кого она уважает».

К слову, в комментариях многие пользователи задались вопросом: а как связано послание российского президента российскому же Федеральному собранию с Украиной?