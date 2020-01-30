Мишустин: Все социальные обязательства, указанные в послании, должны выполняться в срок

Михаил Мишустин остался недоволен неисполнением поручений президента. Почему сорваны сроки, должны выяснить заместители премьера.

На заседании правительства он поручил в течение недели доложить о том, как будет исправлена ситуация, и особое внимание уделить нацпроектам. По словам Мишустина, все социальные обязательства, указанные в Послании, должны выполняться вовремя.

«К сожалению, неисполненных поручений достаточно много. По некоторым сроки не всегда обоснованно переносятся неоднократно, отсутствует онлайн статистика, чтобы каждый руководитель, в том числе вице-премьеры, в реальном времени могли видеть, как обстоят дела по этим поручениям. Персональную ответственность за результаты исполнения президентских, в первую очередь, и правительственных поручений будут нести курирующие соответствующую тематику вице-премьеры», – сказал премьер-министр РФ.

Кроме того, на заседании правительства обсуждали ситуацию с коронавирусом. Михаил Мишустин потребовал принять все меры, чтобы защитить россиян от эпидемии. И также распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке.