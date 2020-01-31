В Ленобласти создадут «семейный архив» Великой Отечественной войны

В Ленинградской области по поручению, которое содержится в послании Владимира Путина Федеральному собранию, создадут «семейный архив» Великой Отечественной войны.

В рамках акции по сбору личных исторических документов сотрудники архива в Выборге собирают фотографии, дневники, письма с фронта, наградные листы и вырезки из газет. Все документы оцифруют, а оригиналы вернут обладателям.

«Любой житель может прийти в Госархив либо в филиал МФЦ и принести подлинники документов, которые хранятся в семейных архивах», — говорит директор ГКУ «Ленинградский областной государственный архив» в Выборге Юлия Крипатова.

На портале архива Ленинградской области также можно загрузить уже оцифрованные документы. Позже электронные письма, фотографии и вырезки из газет включат в Архивный фонд Российской Федерации на вечное хранение.