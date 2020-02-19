Госдума проголосовала за расширение программы материнского капитала
После принятия закон будет распространяться на всех новорожденных с первого января 2020 года.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин; 5-tv.ru
Госдума во втором основном чтении проголосовала за расширение программы материнского капитала. Ее планируют продлить до конца 2026 года.
Семьи, в которых родился или был усыновлен первый ребенок, получат 466 тысяч рублей. А при появлении второго — еще 150 тысяч.
Отмечается, что после принятия закон будет распространяться на всех новорожденных с первого января текущего года. Эти предложения президент обозначил в Послании Федеральному Собранию.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили выплачивать материнский капитал мужчинам-усыновителям.
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