Поправки о расширеннии программы маткапитала внесены в Госдуму
Нововведения разработали в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.
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Действие программы материнского капитала продлят до 31 декабря 2026 года. Эти и другие поправки в законопроект внесли депутаты Госдумы.
Нововведения разработали в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию. С этого года маткапитал предлагается выплачивать семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей.
А после рождения или усыновления второго и последующих детей семьи получат 616 тысяч 617 рублей. Также изменится срок рассмотрения решения о выдаче сертификата на маткапитал - 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца. Поправки рассмотрят в третьем чтении уже в конце февраля.
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