Поправки о расширеннии программы маткапитала внесены в Госдуму

Действие программы материнского капитала продлят до 31 декабря 2026 года. Эти и другие поправки в законопроект внесли депутаты Госдумы.

Нововведения разработали в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию. С этого года маткапитал предлагается выплачивать семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей.

А после рождения или усыновления второго и последующих детей семьи получат 616 тысяч 617 рублей. Также изменится срок рассмотрения решения о выдаче сертификата на маткапитал - 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца. Поправки рассмотрят в третьем чтении уже в конце февраля.