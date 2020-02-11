Поправки о расширеннии программы маткапитала внесены в Госдуму

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Нововведения разработали в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Послание Путина ФС РФ 2020 50

Действие программы материнского капитала продлят до 31 декабря 2026 года. Эти и другие поправки в законопроект внесли депутаты Госдумы.

Нововведения разработали в соответствии с поручениями президента России Владимира Путина, озвученными в послании Федеральному собранию. С этого года маткапитал предлагается выплачивать семьям, в которых родился или был усыновлен первый ребенок. Они получат 466 617 рублей.

А после рождения или усыновления второго и последующих детей семьи получат 616 тысяч 617 рублей. Также изменится срок рассмотрения решения о выдаче сертификата на маткапитал - 15 дней с даты приема заявления, а не как это было ранее – в течение месяца. Поправки рассмотрят в третьем чтении уже в конце февраля.

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