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На Пятом канале акция «День добрых дел» для Сони Лемешкиной

, 7:25 Эфирная новость 35

У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Злокачественную опухоль врачи обнаружили два года назад, и с тех пор идет долгая и изнуряющая борьба за жизнь.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел 313

На Пятом канале — День Добрых Дел. Каждый четверг мы рассказываем о детях, которым требуется дорогостоящее лечение. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на номер 2425 и указать цифрами сумму, которую вы готовы пожертвовать.

Сегодня вместе с фондом «Свет» мы собираем деньги для восьмилетней Сони из Барнаула. У девочки — острый лимфобластный лейкоз. Злокачественную опухоль врачи обнаружили два года назад, и с тех пор идет долгая и изнуряющая борьба за жизнь.

Спасти Соню может только пересадка костного мозга. Но чтобы она прошла успешно, необходим препарат, который стоит больше двух миллионов рублей. Для семьи с больным ребенком — слишком огромная сумма. Маленькую Соню навестил Роман Ишмухаметов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как зрители Пятого канала помогли Артему Иванову.

Тема:
День Добрых Дел 313
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