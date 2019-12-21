  1. Пятый канал
  4. «Анти-принцесса!»: Ксения Бородина показала забавный ролик «ссоры» дочерей

«Анти-принцесса!»: Ксения Бородина показала забавный ролик «ссоры» дочерей

, 19:23 | Ниса Мурзанаева Видео 10

Трехлетняя Тея обвинила старшую сестру Марусю в том, что та якобы не делится игрушками.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @borodylia

Ксения Бородина повеселила подписчиков забавным видео «ссоры» своих дочерей. Юмористический ролик 36-летняя телеведущая опубликовала в Instagram. На кадрах трехлетняя Тея обвинила старшую сестру десятилетнюю Марусю в том, что та якобы не делится игрушками.

«Стукач!» — иронично подписала пост знаменитость.

На видео «старшенькая» ведет себя очень культурно и утверждает, что никогда не запрещала Тее трогать ее игрушки. Воспитанность Маруси очень впечатлила поклонников Ксении Бородиной. Однако больше всего комментариев посветили младшей дочке телеведущей. Малышка умилила и одновременно рассмешила фанатов своей дерзостью и пробивным характером.

Поклонники звезды осыпали обеих девочек множеством комплиментов. Подписчики в шутку отметили, что надпись на футболке Теи «anti-princess» очень хорошо характеризует девочку.

«Милота!»

«Какая прелесть»;

«Обожаю Теону, она такая потешная!»

«Надпись на футболке Теи очень соответствует ее характеру!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина назвала суррогатное материнство «современной формой торговли людьми».

Читайте также

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.41
-0.12 69.38
-0.21
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 23 по 29 декабря

Последние новости

19:23
«Анти-принцесса!»: Ксения Бородина показала забавный ролик «ссоры» дочерей
19:07
«Мне было так приятно, дорогой»: Бледанс публично скомпрометировала Тарзана
18:53
Фото-доказательство: Топурия провоцирует слухи о беременности от нового бойфренда
18:35
Фото: Автомобиль на огромной скорости влетел в жилой дом на востоке Петербурга
18:32
«Собчак с инфарктом увозят?» Оксана Лаврентьева показала «голое» фото 40+ на пляже
18:19
Бэнкси создал инсталляцию с отверстием от снаряда вместо звезды Вифлеема

Сейчас читают

Бывшая участница группы Hi-Fi ответила Ксении Собчак голым видео (18+)
Воссоединение мальчика с пропавшим щенком заставило прослезиться тысячи людей
«Кокетка-конфетка!»: Наташа Королева кардинально изменила прическу

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]