«Анти-принцесса!»: Ксения Бородина показала забавный ролик «ссоры» дочерей

Ксения Бородина повеселила подписчиков забавным видео «ссоры» своих дочерей. Юмористический ролик 36-летняя телеведущая опубликовала в Instagram. На кадрах трехлетняя Тея обвинила старшую сестру десятилетнюю Марусю в том, что та якобы не делится игрушками.

«Стукач!» — иронично подписала пост знаменитость.

На видео «старшенькая» ведет себя очень культурно и утверждает, что никогда не запрещала Тее трогать ее игрушки. Воспитанность Маруси очень впечатлила поклонников Ксении Бородиной. Однако больше всего комментариев посветили младшей дочке телеведущей. Малышка умилила и одновременно рассмешила фанатов своей дерзостью и пробивным характером.

Поклонники звезды осыпали обеих девочек множеством комплиментов. Подписчики в шутку отметили, что надпись на футболке Теи «anti-princess» очень хорошо характеризует девочку.

«Милота!»

«Какая прелесть»;

«Обожаю Теону, она такая потешная!»

«Надпись на футболке Теи очень соответствует ее характеру!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ксения Бородина назвала суррогатное материнство «современной формой торговли людьми».