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Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении крупной взятки

, 15:49 | Василий Заика Видео 70

В отношении генерал-майора Виктора Половникова возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Фото: Mvdrus.ru

Министр внутренних дел по Республике Коми, генерал-майор полиции Виктор Половников задержан по подозрению в получении крупной взятки, сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что в отношении высокопоставленного полицейского возбуждено уголовное по соответствующей статье.

«По материалам республиканского УФСБ возбуждено уголовное дело в отношении министра внутренних дел по республике Коми, подозреваемого в получении взятки в особо крупном размере», — говорится в сообщении ведомства.

Как стало известно 5-tv.ru, генерал-майор Виктор Половников предположительно получил 25 миллионов рублей за непривлечение к уголовной ответственности. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении Виктора Половникова меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что экс-замминистру Подмосковья Валову предъявлено обвинение в получении взятки.

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