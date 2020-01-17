Поп-звезда Японии вышла на сцену в кофте с нецензурной надписью на русском

Кофта японской певицы Аюми Хамасаки привлекла внимание ее русскоговорящих поклонников. Поп-звезда Страны восходящего солнца вышла на сцену в черном одеянии бренда Vetements от грузинского дизайнера Демны Гвасалии с надписью белыми буквами: «Иди на … (хрен — Прим.ред.).

Публикация 41-летней исполнительницы набрала 62 тысячи лайков. Комментарии к ней Аюми закрыла.

Instagram @a.you

Хамасаки считается одной из самых успешных певиц в стране. Ее именуют императрицей японской поп-музыки.

Универмаг Harrods изъял из продажи женские толстовки с русской нецензурной надписью весной прошлого года, уточняет Lenta.ru. Их продавали за 680 фунтов стерлингов — примерно 60 тысяч рублей. Отказаться от реализации вещи пришлось после многочисленных жалоб покупателей. Не говорящих по-русски клиентов уверяли, что на кофте напечатаны грузинские слова, «пропитанные фирменным непримиримым отношением». Истинный смысл фразы объяснил в Twitter московский журналист Макс Седдон.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ксения Собчак прилетела на частном самолете в Куршевель.