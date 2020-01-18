Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell продолжит вместе с «Газпромом» строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Об этом сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс.

«Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе. Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект», — сказал представитель Shell.

По его словам, американские санкции оказывают влияние на реализацию проекта. Возможно, из-за них ввод газопровода в эксплуатацию будет отложен на «какой-то срок».

США ввели санкции против «Северного потока — 2» в конце 2019 года. Как отмечает ФАН, Вашингтон выступает против строительства газопровода из-за желания поставлять в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ).

Из-за санкций работы по реализации проекта ранее приостановил швейцарский трубоукладчик Allseas. Президент РФ Владимир Путин говорил, что запуск газопровода в эксплуатацию будет отодвинут на несколько месяцев. При этом он выразил надежду, что строительство закончится до конца 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приверженность «Северному потоку — 2» сохранили власти Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод необходимо достроить.