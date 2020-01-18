  1. Пятый канал
  4. Компания Shell продолжит строить «Северный поток — 2», несмотря на санкции США

Компания Shell продолжит строить «Северный поток — 2», несмотря на санкции США

, 6:58 | Игорь Рязов Видео 114

Одна из крупнейших нефтегазовых компаний в мире поддержала проект из-за его важности для энергетической безопасности Европы.

Фото: www.globallookpress.com /Oberhaeuser

Тема:
Северный поток — 2 200

Британско-нидерландская нефтегазовая компания Shell продолжит вместе с «Газпромом» строительство газопровода «Северный поток — 2», несмотря на санкции США. Об этом сообщил председатель концерна в России Седерик Кремерс.

«Мы полагаем, что этот проект очень важен для энергобезопасности в Европе. Мы считаем, что трубопроводный транспорт имеет преимущества, поэтому мы поддерживаем проект», — сказал представитель Shell.

По его словам, американские санкции оказывают влияние на реализацию проекта. Возможно, из-за них ввод газопровода в эксплуатацию будет отложен на «какой-то срок».

США ввели санкции против «Северного потока — 2» в конце 2019 года. Как отмечает ФАН, Вашингтон выступает против строительства газопровода из-за желания поставлять в Европу свой сжиженный природный газ (СПГ).

Из-за санкций работы по реализации проекта ранее приостановил швейцарский трубоукладчик Allseas. Президент РФ Владимир Путин говорил, что запуск газопровода в эксплуатацию будет отодвинут на несколько месяцев. При этом он выразил надежду, что строительство закончится до конца 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что приверженность «Северному потоку — 2» сохранили власти Германии. Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что газопровод необходимо достроить.

Тема:
Северный поток — 2 200
11 янв
Меркель заявила о необходимости достроить «Северный поток — 2»
9 янв
Россия достроит «Северный поток — 2» самостоятельно
31 дек
Шредер раскритиковал США за санкции против «Северного потока — 2»
31 дек
Forbes оценил санкции США против «Северного потока-2»
30 дек
Швейцарская компания Аllseas не собирается возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
30 дек
Путин и Меркель подтвердили настрой на поддержку «Северного потока — 2»
29 дек
Путин и Меркель обсудили состоявшийся обмен пленными в Донбассе
28 дек
Заявление главы МИД Украины о «Северном потоке — 2» в Госдуме назвали глупостью
28 дек
Пушков: От надежд на потепление отношений с США не осталось камня на камне
27 дек
Новак озвучил вариант достройки «Северного потока — 2»

Читайте также

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
61.53
-0.04 68.54
-0.12
Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака

Последние новости

7:15
Владимир Путин лично поздравил дочь Бориса Ельцина с юбилеем
6:58
Компания Shell продолжит строить «Северный поток — 2», несмотря на санкции США
6:41
Божье благословение: полыхающую Австралию накрыли мощные ливни
6:19
«Очень красивое тело»: Собчак восхитила поклонников фигурой в стойке на руках
5:55
Полный паритет: Пушков прокомментировал реакцию Помпео на отставку правительства РФ
5:36
Названы самые редкие и самые популярные знаки зодиака

Сейчас читают

Гороскоп на 18 января: Марс в Деве призывает заняться личной жизнью
Крещенский сочельник: что можно и категорически нельзя делать 18 января
Видео: Индийский Т-72 эффектно встал на дыбы перед трибуной со зрителями

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]