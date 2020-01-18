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  4. В массовом ДТП в Ставропольском крае пострадали 14 человек, в том числе 11 детей

В массовом ДТП в Ставропольском крае пострадали 14 человек, в том числе 11 детей

, 9:59 | Карина Бернтгольц 55

На дороге столкнулись шесть легковых автомобилей и микроавтобус.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Массовая авария произошла в Кочубеевском районе Ставропольского края около семи часов утра. По информации 5-tv.ru, на дороге столкнулись шесть легковых автомобилей и микроавтобус.

В результате происшествия, по предварительным данным, травмы получили 14 человек, в том числе 11 детей. Шесть человек госпитализированы в городскую больницу города Невинномысска. Остальные находятся на амбулаторном лечении.

Более подробная информация об инциденте уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сразу три ДТП произошло на коротком участке трассы федеральной трассе «Иртыш» в Коченевском районе Новосибирской области. На месте столкнулись девять транспортных средств, включая легковые, грузовые автомобили и маршрутный автобус с 22 пассажирами.

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