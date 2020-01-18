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Гидрометцентр предупредил о резком похолодании в центре России

, 16:40 | Василий Заика Видео 50

Понижение температуры воздуха по прогнозу синоптиков начнется в середине следующей недели.

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Фото, видео: DPA/TASS

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Погода 4180

Синоптики предупредили россиян о резком похолодании в центральной части страны, сообщает «Российская газета». По словам заведующей лабораторией Гидрометцентра Людмилы Паршиной, ближе к концу следующей недели начнется понижение температуры воздуха в центральных и северо-западных регионах.

В понедельник, 20 января в Москве ожидается -1…+4 градуса. В течение дня местами возможны небольшие осадки.

21 января в столичном регионе будет ветрено. Воздух может прогреться до +4 градусов, вероятность осадков также сохранится. 22 января синоптики обещают снег и до +2 градусов.

Начиная с 23 января температура воздуха в Москве станет отрицательной. В четверг ожидается -1…-6 градусов и небольшой снег. С 24 по 26 января синоптики обещают осадки. В ночные часы похолодает до -3…-8 градусов, днем -1…-6.

23 января в Петербурге похолодает до -1 градуса, во Владимире ожидается -4…-5, в Рязани -3, в Твери -1, в Туле и Калуге -2.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что крещенские купания в условиях аномально теплой погоды в РФ пройдут без прорубей.

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