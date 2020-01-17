Крещенские купания в условиях аномально теплой погоды в РФ пройдут без прорубей

А в России крещенские купания под угрозу поставила аномально теплая погода. На многих водоемах льда нет совсем или он очень тонкий, и выходить на такой рискованно. Для безопасности в некоторых городах устанавливают специальные купели. Ну, а кое-где проблему решили кардинально — запретили крещенские купания. Не противоречит ли это церковному уставу, — в тонкостях процедуры разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал об истории, традициях и приметах праздника Крещение Господне.