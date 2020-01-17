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  4. Крещенские купания в условиях аномально теплой погоды в РФ пройдут без прорубей

Крещенские купания в условиях аномально теплой погоды в РФ пройдут без прорубей

, 11:57 Эфирная новость 88

Православные священники на крещенские купания смотрят, скорее с иронией. Заплывы — совершенно необязательный пункт праздника.

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Фото, видео: ТАСС / Наталия Федосенко

Тема:
Погода 4179

А в России крещенские купания под угрозу поставила аномально теплая погода. На многих водоемах льда нет совсем или он очень тонкий, и выходить на такой рискованно. Для безопасности в некоторых городах устанавливают специальные купели. Ну, а кое-где проблему решили кардинально — запретили крещенские купания. Не противоречит ли это церковному уставу, — в тонкостях процедуры разбирался корреспондент МИЦ «Известия» Иван Уваров. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал об истории, традициях и приметах праздника Крещение Господне.

Тема:
Погода 4179
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