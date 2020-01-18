Елизавета II недовольна, что на коттедж Гарри и Меган шли деньги налогоплательщиков

Елизавета II очень недовольна недовольна потраченной на ремонт коттеджа Frogmore суммой в 2,4 миллиона фунтов стерлингов из денег налогоплательщиков, в то время как теперь герцог и герцогиня Сассекские собираются покинуть дом и поселиться в Канаде. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники из окружения королевской семьи. Как пишет издание, Гарри и Меган попросили оставить коттедж за ними, чтобы останавливаться там во время визитов в Великобританию, однако никто не верит, что в будущем они будут проживать в нем сколько-нибудь длительное время. Удовлетворит ли королева их просьбу, пока неизвестно.

Тем временем коттедж уже покидает персонал. Управляющий домом и уборщик, которые числились в постоянном штате переводятся на другие должности в доме королевы Frogmore, переводятся в другие королевские резиденции. Остальные рабочие использовались в коттедже по мере необходимости.

«Все это стало для них шоком. Они гордились тем, что работали во Frogmore», - цитирует издание анонимного собеседника.

Как ранее сообщал 5-tv.ru 8 января герцог и герцогиня Сассекские объявили об отказе от исполнения обязанностей членов королевской семьи и намерении поселиться в Северной Америке. Тем временем в Канаде выразили недовольство такими планами принца Гарри и Меган Маркл. Одна из местных газет опубликовала открытое письмо, в котором говорится, что проживание членов британской монаршей семьи противоречит конституции Канады и угрожает независимости страны.