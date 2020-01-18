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В ЮК «Хренов и Партнеры» отказываются комментировать арест Николаенко

, 22:43 | Светлана Александрова Эксклюзивное интервью 67

Адвокату вменяется посредничество во взяточничестве на 25 миллионов рублей.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ, 5-tv.ru

В юридической компании «Хренов и партнеры» пока не комментируют арест своего адвоката Игоря Николаенко, который обвиняется в посредничестве при даче взяток. Прояснить ситуацию там обещают не раньше понедельника.

«Официальных комментариев мы пока по этому поводу не даем», — заявил представитель компании, посоветовав позвонить в понедельник.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, 18 января суд в Санкт-Петербурге арестовал Николаенко до 15 марта 2020 года. По версии следствия, юрист предложил одной из фирм свои услуги по обеспечению нужного решения арбитражного суда за восемь миллионов рублей, при этом обещания не выполнил. Всего же Игорю Николаенко вменяется посредничество во взяточничестве на общую сумму 25 миллионов рублей.

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