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Ученый из США раскрыл секрет долголетия: необходимо отказаться от двух вещей

, 3:59 | Светлана Шевченко 61

Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона в Университете Южной Калифорнии Дэвид Ангус выступил в рамках ежегодной ассамблеи «Здоровая Москва».

Фото: www.globallookpress.com /Simon Belcher

Ученый из калифорнийского университета Дэвид Ангус в ходе выступления на ежегодной ассамблее «Здоровая Москва» раскрыл секрет долголетия. Об этом сообщает столичный депздрав.

Основатель Института трансформативной медицины имени Лоуренса Дж. Эллисона отметил, что для этого необходимо отказаться лишь от двух вещей — перестать принимать витамины и добавки, а также не оставаться в одиночестве.

Эксперт считает, что питаться нужно только натуральной едой и не забывать о прививках. Еще одна рекомендация от специалиста — за ужином выпивать бокал хорошего вина.

Не менее полезно завершать все свои дела за два часа до сна, чтобы мозг успевал расслабиться и не был перегружен. Спальное место должно быть тихим и комфортным, а также необходимо приучить себя к режиму дня.

И в завершение, Ангус посоветовал — жить надо в движении. И это не про спортзал. Он важен, но не является единственным способом активности.

Специалисту вторят и коллеги из Бостона. Как рассказывал ранее 5-tv.ru, эффективный способ продлить себе жизнь — мыслить позитивно.

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