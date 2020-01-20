Спортсмен бы так не сделал: Михаил Алоян прокомментировал инцидент в ТЦ «МЕГА Химки»

Двукратный чемпион мира по боксу, заслуженный мастер спорта России Михаил Алоян прокомментировал инцидент в ТЦ «МЕГА Химки» в Подмосковье, где, предположительно, охранник ударил подростка, желая остановить возникшую драку. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на блогера Тупого Комяка, сотрудник ЧОПа, ввязавшийся в конфликт, увлекается смешанными единоборствами и даже принимал участие в соревнованиях.

Впрочем, по словам Алояна, настоящий спортсмен никогда не будет применять силу против молодого человека.

«Настоящий спортсмен, который занимается единоборствами, не будет применять против молодых подростков свои навыки. Поэтому все остальное касается его воспитания, его нервов. Если у него сдали нервы, это другой вопрос. Это дело не касается его спортивных навыков. Так может любой», — отметил боксер.

По мнению Алояна, было бы вполне справедливо, если бы охранник продемонстрировал свою физическую подготовку не в драке с юношей, а во время поединка с профессиональным спортсменом.

«Следует ему получить урок. Пусть придет в спортивный зал и с профессиональными спортсменами, бойцами, мужчинами на равных подерется на равных по весовой категории, по каким-то навыкам, но точно не с подростком», — резюмировал чемпион мира.

Ранее 5-tv.ru сообщал, конфликт между охранником и посетителем ТЦ произошел 17 января. Подросток ввязался в потасовку с компанией молодых людей, по предварительным данным, желая заступиться за девушку. Охранник решил остановить драку, однако, как рассказали очевидцы, несколько раз ударил юношу по голове. В администрации торгового центра заявили, что охранник уволен.