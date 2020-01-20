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  4. Глава управления Минюста РФ по Кузбассу скончалась в ночном клубе

Глава управления Минюста РФ по Кузбассу скончалась в ночном клубе

, 16:32 | Карина Бернтгольц 64

55-летняя женщина была обнаружена мертвой в заведении «Доски» в городе Кемерово. Обстоятельства гибели устанавливаются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Жуткий инцидент произошел в одном из ночных клубов города Кемерово. В баре «Доски» была обнаружена мертвой начальник управления Минюста России в Кузбассе Лилия Серебренникова. По информации правоохранительных органов, смерть 55-летней женщины наступила 17 января.

Как сообщает портал «Тайга.инфо» со ссылкой на собственный источник, во время пребывания в увеселительном заведении чиновница почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

На данный момент правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

Серебренникова работала в органах юстиции региона с 1998 года. В 2017-м она возглавила управление Министерства юстиции РФ по Кемеровской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погиб находящийся под домашним арестом вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков.

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