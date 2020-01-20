Глава управления Минюста РФ по Кузбассу скончалась в ночном клубе

Жуткий инцидент произошел в одном из ночных клубов города Кемерово. В баре «Доски» была обнаружена мертвой начальник управления Минюста России в Кузбассе Лилия Серебренникова. По информации правоохранительных органов, смерть 55-летней женщины наступила 17 января.

Как сообщает портал «Тайга.инфо» со ссылкой на собственный источник, во время пребывания в увеселительном заведении чиновница почувствовала себя плохо и потеряла сознание. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

На данный момент правоохранительные органы расследуют обстоятельства произошедшего.

Серебренникова работала в органах юстиции региона с 1998 года. В 2017-м она возглавила управление Министерства юстиции РФ по Кемеровской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что погиб находящийся под домашним арестом вице-губернатор Тамбовской области Глеб Чулков.