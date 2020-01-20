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  4. ТОП-3 женщин, по знаку зодиака, которые становятся лучшими мамами

ТОП-3 женщин, по знаку зодиака, которые становятся лучшими мамами

, 20:16 | Мия Субботина Видео 16

Астрологи рассказали, какие женщины обладают личностными качествами, позволяющими им быть идеальными родителями.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Ron Nickel / Design Pics, Ron Nickel / Design Pics, West Coast Surfer, David Oxberry, Liz Gregg, Janie Airey

Астрологи назвали три знака зодиака среди женщин, которые становятся прекрасными и заботливым матерями. Дети с ними растут невероятно счастливыми. Специалисты выделили Тельцов, Рыб и Раков, пишет «Clutch!».

Телец

Из представительниц этого знака зодиака получаются идеальные матери. Они обладают определенными чертами характера, которые позволяют воспитать действительно сильную и счастливую личность из ребенка. Мамы-Тельцы крайне терпеливы и разумны: эти женщины не паникуют, если с ребенком что-то приключится. Также такие матери обладают сильной самоотдачей и готовы заниматься с чадом даже тогда, когда устали. Они стараются воспитывать малыша независимым и сильным, давая ему свою любовь.

Рыбы

Чувственные по натуре Рыбы обладают творческими способностями и всеми силами стараются развивать в ребенке эти таланты. Такие креативные мамы будут искать в своем малыше изюминку, которая позволит чаду взобраться на вершины жизни. Женщины-Рыбы очень любят своих детей, и зачастую способны посвятить всю жизнь их воспитанию.

Рак

Представительницы еще одного знака водной стихии также всецело посвящают себя семье, а в ребенке видят смысл жизни. Они очень преданны своему мужу и чаду, а материнство считают главной миссией своей жизни. Женщина-Рак проявляет себе заботливой матерью и порой она прибегает к чрезмерной опеке, из-за чего ребенок вырастает инфантильным. Но, если она научится контролировать свои порывы любви, то эта женщина воспитает очень счастливого человека.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-3 самых сложных и нетерпимых мужчин по знаку зодиака.

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ТОП-3 женщин, по знаку зодиака, которые становятся лучшими мамами

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