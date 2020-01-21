Гороскоп на 21 января: Убывающая Луна благоволит к новым любовным впечатлениям

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 января, подходящий период для «генеральной уборки» в своем окружении. Раки, обратите внимание на то, как вы доносите свои чувства до других. Девы, готовьтесь к необычному роману!

♈ Овен

Овны, то, что происходит с вами, обычно описывают как «встретить свою половинку». Дайте себе возможность изучить связь, которая возникла между вами и вашим партнером. Поговорите о том, что пробуждает вашу страсть, что вдохновляет вас и что зажигает вашу душу. Однако не тратьте слишком много времени на мысли о том, как бы сложилась ваша жизнь, если бы вы изменили ту или иную деталь — будьте в настоящем и будьте счастливы.

Космический совет: наслаждайтесь счастьем!

♉ Телец

Вам открыты все пути — разумеется, вы растеряны и не знаете, какой из них выбрать. На помощь придет визуализация: отчетливо представьте, как делаете выбор в пользу каждого из вариантов — ощущения подскажут, чему отдать предпочтение в действительности.

Космический совет: прибегните к визуализации, чтобы сделать выбор.

♊ Близнецы

Ну пропали вы в пучине любви — и что с того? Да, сердце разбивается после неудачных романов — но это нормально. Не позволяйте этому становиться великой трагедией и поводом, чтобы замкнуться и отгородиться от мира. Сейчас вам, наоборот, нужно как никогда открыть душу и сердце новому — Вселенная приготовила для вас невероятное чувство.

Космический совет: не позволяйте боли заставить вас закрыться.

Емельянов день: что ни в коем случае нельзя делать 21 января

♋ Рак

Раки, с какой целью вы так быстро делите свои эмоции и чувства на плохие и хорошие? Не нужно ничего классифицировать — просто наблюдайте за тем, что с вами происходит, и принимайте это как новый опыт. Отдельное внимание уделите тому, как вы доносите свои чувства до других.

Космический совет: позвольте себе просто чувствовать то, что чувствуете.

♌ Лев

И сколько прошлого вы хотите перетащить в свое будущее, Львы? И главное — это действительно нужно? Жить в настоящем, а не в прошедшем — это именно то, что вам действительно требуется. Иначе вы рискуете все время стоять спиной к новым возможностям — ведь в вашем прошлом их не было.

Космический совет: хватит жить прошлым!

♍ Дева

Ваше настроение: заниматься любовью, заниматься искусством, делать кофе и творить чудеса. Вас ожидает весьма нестандартная романтическая история — готовьтесь! Эти отношения потребуют от вас отказа от своих предвзятых мыслей и стереотипов. Позвольте себе взглянуть на мир шире, Девы.

Космический совет: взгляните на мир шире и готовьтесь к роману.

♎ Весы

Ваше истинное «я» и ваше эго находятся в состоянии войны, Весы. Какой из двух голосов вы собираетесь слушать? Сегодняшний день также приносит значительный сдвиг в ваших межличностных отношениях — появится прекрасная возможность закончить общение с теми, кто вам неприятен или даже вреден для вашего морального благополучия.

Космический совет: готовьтесь распрощаться с теми, кто вам не по душе.

♏ Скорпион

Пришло время познать новый вид любви: любовь к себе. Это чувство привлекает внимание окружающих к тому, кто его испытывает, Скорпионы. Помните о том, что вы вправе решать, с кем делиться новой энергией, а с кем нет. Представители знака, которые оставались в отношениях с пограничным состоянием, сегодня вполне могут точно решить, делать шаг к новому уровню романа или завершать его.

Космический совет: любите себя — это принесет много новой энергии.

♐ Стрелец

Далеко не всегда события развиваются так, как мы себе представляли. Впрочем, это к лучшему — особенно если вы чувствуете себя ограниченным вашими обстоятельствами. Некоторым из вас покажется, что ваш возлюбленный что-то утаивает от вас. Выдохните и расслабьтесь — каждый имеет право на личные секреты, вы лично тут ни при чем.

Космический совет: пусть все идет как идет — даже если это не совпадает с вашими планами.

♑ Козерог

Близость не может иметь место, если вы застряли на идее идеальности. Эта фаза вашей жизни требует, чтобы вы освободились от масок и позволили себе быть собой. Что вам сегодня нужно — это вечер с тем, кто испытывает к вам безусловную любовь, не строящуюся на вашей внешности, успехе или достатке.

Космический совет: проведите вечер с тем, кто любит вас просто так.

♒ Водолей

Подарок — это не про расточительность и красивые жертвы. Подарок — это история о любви, внимании и заботе о том, кому вы его делаете. Так подарите его тем, кто для вас дорог, Водолеи! Обыкновенный букет цветов может в корне изменить настроение, если это презент без повода.

Космический совет: дарите подарки тем, кого вы любите!

♊ Рыбы

Импровизация — не всегда лучший путь. Бывает так, что лучше все делать по инструкции или следуя многолетним традициям. Вот и позвольте себе устроить такой люксовый отдых, который обычно показывают в сериалах. Рыбы, которые готовятся связать себя узами брака, лучше отдать предпочтение классической церемонии.

Космический совет: постарайтесь следовать существующим традициям.

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