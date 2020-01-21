России может появиться новый юридический термин — «педагогическая тайна». Она будет распространяться на школьных учителей и воспитателей.

Как сообщают журналисты «Известий», сотрудникам образования запретят разглашать диагнозы и особенности развития детей без согласия родителей. По мнению инициаторов норма поможет установить более тесный контакт с учителями, и в случае необходимости оказать ребенку своевременную медицинскую и психологическую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые поправки в Трудовой кодекс России изменят систему оплаты труда российских учителей.