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В российских школах введут понятие — «педагогическая тайна»

, 9:45 Эфирная новость 14

Сотрудникам образовательных учреждений запретят разглашать диагнозы и особенности развития детей без согласия родителей.

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Фото, видео: РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

России может появиться новый юридический термин — «педагогическая тайна». Она будет распространяться на школьных учителей и воспитателей.

Как сообщают журналисты «Известий», сотрудникам образования запретят разглашать диагнозы и особенности развития детей без согласия родителей. По мнению инициаторов норма поможет установить более тесный контакт с учителями, и в случае необходимости оказать ребенку своевременную медицинскую и психологическую помощь.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новые поправки в Трудовой кодекс России изменят систему оплаты труда российских учителей.

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