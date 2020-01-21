«Повезло»: Дмитрий Харатьян рассказал, как ему 30 лет удается уживаться с женой

Дмитрий Харатьян рассказал о том, как ему удается сохранять крепкий брак с супругой уже более 30 лет. Артист дал развернутое интервью в честь своего 60-летия.

Актер шутит, что главный секрет его счастливой семейной жизни крайне прост — ему просто «повезло». Однако говоря серьезно, Харатьян обращает внимание на «взаимное уважение и понимание». При этом Дмитрий отмечает: за долгую актерскую карьеру он понял, что главные роли в его жизни — это роли отца, мужа и сына.

«Если говорить о нас с Мариной, случаются и разногласия, ссоры, как в каждой семье. Найти компромисс помогают общие взгляды на жизнь, дело, которым занимаемся. Марина − педагог, учитель актриса. Хозяйка нашего очага», — приводит слова артиста издание «Аргументы и Факты».

Также Дмитрий считает, что важную роль в прочности их с женой отношений играет тот факт, что сам он часто бывает в разъездах. По мнению актера, разлуки сближают любящих людей и «подогревают взаимный интерес».

Ранее 5-tv.ru публиковал воспоминания Дмитрия Харатьяна о Екатерине Дуровой, с которой он вместе снимался в картине «Зеленый фургон».