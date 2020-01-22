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  4. Пенсионера с тяжелой травмой головы нашли в Петербурге

Пенсионера с тяжелой травмой головы нашли в Петербурге

, 9:26 | Нюра Незванова 66

Мужчину обнаружили в арке дома на улице 9-я Советская.

Фото: Известия / Алексей Майшев

Пенсионер Вячеслав Д. без сознания был обнаружен в арке дома на улице 9-я Советская.

У мужчины диагностировали тяжелую травму голову, его экстренно госпитализировали. Как сообщили 5-tv.ru в полиции, к правоохранителям обратилась супруга пострадавшего - она вызвала сотрудников, рассказав, что у мужчины произошел конфликт с подростками.

Была ли нанесена травма вследствие удара или в результате падения, будет устанавливать экспертиза.

В настоящий момент правоохранители проверяют все обстоятельства этого происшествия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что московский таксист избил пассажира-иностранца за отказ от секса.

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Пенсионера с тяжелой травмой головы нашли в Петербурге

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