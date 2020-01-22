Петербуржец подозревается в склонении пасынка к изнасилованию матери

Житель Санкт-Петербурга подозревается в склонении своего пасынка к изнасилованию собственной матери. По предварительным данным, мужчина заставил своего пасынка совершить действия сексуального характера в отношении женщины, пока она спала. При этом, по информации 5-tv.ru, он угрожал ребенку физической расправой.

О случившемся в полицию сообщил сам 14-летний мальчик. По его словам, отчим ударил его, находясь в состоянии алкогольно опьянения.

На данный момент 53-летний мужчина, подозреваемый в совершении преступления задержан. По факту происшествия возбуждено уголовное дело в соответствии с частью третей 132-й статьи УК РФ «Насильственные действия сексуального характера».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что тренер по единоборствам из детско-юношеского Центра творчества города Светогорск Ленинградской области подозревается в насилии над учениками в турецких отелях.