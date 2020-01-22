Видео с места, где при загадочных обстоятельствах нашли пожилого петербуржца с пробитой головой

Камера наблюдения, установленная рядом с аркой дома на улице 9-я Советская в Санкт-Петербурге, где пенсионер Вячеслав Д. был обнаружен без сознания, зафиксировала события, произошедшие на месте происшествия. Как видно на кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, в момент инцидента там находились подростки. Они сначала вышли из арки, а после, дождавшись сотрудников скорой помощи, вернулись к мужчине вместе с медиками.

По информации 5-tv.ru, пенсионер был госпитализирован с тяжелой травмой головы, а после — скончался в больнице. О случившемся правоохранительным органам сообщила его супруга. По ее словам, у погибшего был конфликт с подростками.

Как сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу, по факту случившегося проводится доследственная проверка. По предварительным данным, мужчина получил травму в результате падения при входе в свою квартиру, которая находится в доме на 9-й Советской улице. На данный момент правоохранители проводят следственные мероприятия с целью установления всех обстоятельств инцидента.

Информацией о совершении подростками убийства мужчины следствие не располагает, сведения об их задержании, распространившиеся в ряде СМИ, не соответствуют действительности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для выявления причины смерти пенсионера в Петербурге будет проведена экспертиза.