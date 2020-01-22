Житель Подмосковья нашел в мусорном контейнере части человеческого тела

Житель подмосковной деревни Поварово сделал страшную находку. По предварительным данным, осматривая мусорный контейнер возле супермаркета в поисках просроченных продуктов, мужчина обнаружил окровавленные пакеты. Сначала он принял содержимое за мясо и отвез мешки домой. Однако после, вернувшись в квартиру, осознал, что внутри находятся останки человеческого тела. Об этом он сообщил правоохранительным органам.

Как сообщает 5-tv.ru, прибывшие на место сотрудники полиции нашли тканевый мешок и три пакета, в которых находился расчлененный труп мужчины.

На данный момент личность потерпевшего устанавливается. Ведутся поиски других останков тела. Как сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий, по факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство». Не исключается, что тело умершего могли привезти из другого города и выбросить в контейнер в Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ноги расчлененной Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент СПБГУ Олег Соколов, обнаружили в реке Мойке.