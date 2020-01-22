  1. Пятый канал
  4. Житель Подмосковья нашел в мусорном контейнере части человеческого тела

Житель Подмосковья нашел в мусорном контейнере части человеческого тела

, 13:45 | Карина Бернтгольц 136

По словам мужчины, осматривая баки в деревне Поварово в поисках просроченных продуктов, он обнаружил окровавленные пакеты.

Фото: www.globallookpress.com / Anton Kavashkin

Житель подмосковной деревни Поварово сделал страшную находку. По предварительным данным, осматривая мусорный контейнер возле супермаркета в поисках просроченных продуктов, мужчина обнаружил окровавленные пакеты. Сначала он принял содержимое за мясо и отвез мешки домой. Однако после, вернувшись в квартиру, осознал, что внутри находятся останки человеческого тела. Об этом он сообщил правоохранительным органам.

Как сообщает 5-tv.ru, прибывшие на место сотрудники полиции нашли тканевый мешок и три пакета, в которых находился расчлененный труп мужчины.

На данный момент личность потерпевшего устанавливается. Ведутся поиски других останков тела. Как сообщила старший помощник руководителя подмосковного главка СКР Ольга Врадий, по факту инцидента возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 105 УК РФ «Убийство». Не исключается, что тело умершего могли привезти из другого города и выбросить в контейнер в Московской области.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ноги расчлененной Анастасии Ещенко, в убийстве которой обвиняется доцент СПБГУ Олег Соколов, обнаружили в реке Мойке.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.86
0.39 68.62
0.41
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Последние новости

14:54
Путин: попыткам фальсификации истории можно противостоять только правдой
14:46
Гендиректор «Зенита» подтвердил переход Кокорина в «Сочи» на правах аренды
14:37
Путин: руководители медучреждений не должны получать больше рядовых врачей
14:29
Роспотребнадзор: В России нет заболевших с подозрением на коронавирус
14:27
Нетрезвая пассажирка рейса «Уфа — Дубай» устроила «концерт» в самолете
14:16
ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует

Сейчас читают

ТОП-3 пар по знакам зодиака, в которых женщина доминирует
ТОП-6 имен, которые могут навлечь беду на их носителей
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]