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«Это что, красиво?»: поклонники не оценили нового стиля Виктории Бони

, 23:26 | Анастасия Игонина Фото 44

Модель нарастила волосы, но поклонникам перемены в ее внешнем виде пришлись не по душе.

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Фото, видео: Instagram @victoriabonya

Поклонники раскритиковали Викторию Боню за неудачное, по их мнению, наращивание волос. Фото после визита к парикмахеру модель выложила на своей странице в Instagram.

В кадре экс-участница «Дома-2» стоит, повернувшись к камере профилем. Звезда существенно увеличила длину волос — теперь они доходят ей приблизительно до ягодиц. Виктория также сделала процедуру по выпрямлению волос.

Instagram @victoriabonya

Однако, по мнению, фолловеров, изменения оказались неудачными, сообщает издание «Дни.ру». Подписчики убеждены, что новый образ выглядит неестественно и даже дешево.

«Это что, красиво?»

«Зачем эта ужасная дешевая длина?»

«Это же такое уродство! Зачем такая длина колхоза?»

«Вика, слишком дешево смотрится. Лучше было „до“», — поделились своим мнением пользователи.

Стоит отметить, что среди поклонников Бони нашлось немало тех, кто счел прическу современной и соответствующей последним трендам. Сторонники модели предположили, что недовольные сменой стиля Виктории пишут негативные комментарии из зависти.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале.

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