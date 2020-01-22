«Это что, красиво?»: поклонники не оценили нового стиля Виктории Бони

Поклонники раскритиковали Викторию Боню за неудачное, по их мнению, наращивание волос. Фото после визита к парикмахеру модель выложила на своей странице в Instagram.
В кадре экс-участница «Дома-2» стоит, повернувшись к камере профилем. Звезда существенно увеличила длину волос — теперь они доходят ей приблизительно до ягодиц. Виктория также сделала процедуру по выпрямлению волос.
Однако, по мнению, фолловеров, изменения оказались неудачными, сообщает издание «Дни.ру». Подписчики убеждены, что новый образ выглядит неестественно и даже дешево.
«Это что, красиво?»
«Зачем эта ужасная дешевая длина?»
«Это же такое уродство! Зачем такая длина колхоза?»
«Вика, слишком дешево смотрится. Лучше было „до“», — поделились своим мнением пользователи.
Стоит отметить, что среди поклонников Бони нашлось немало тех, кто счел прическу современной и соответствующей последним трендам. Сторонники модели предположили, что недовольные сменой стиля Виктории пишут негативные комментарии из зависти.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня увлеклась фотошопом, забыв про отражение в зеркале.