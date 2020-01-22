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  4. «Очень крутой результат»: звезда «Дома-2» удивила фанатов подтянутой фигурой

«Очень крутой результат»: звезда «Дома-2» удивила фанатов подтянутой фигурой

, 22:18 | Валентин Черников Фото 23

Бывшая участница телестройки Виктория Романец показала трансформацию из пышки в образец стройности.

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Фото, видео: Instagram @_viktoriya_14

Стройная фигура Виктории Романец потрясла ее поклонников. Звезда «Дома-2» разместила пост в Instagram, где наглядно продемонстрировала трансформацию из пышки в красавицу с подтянутой талией и прессом. Судя по снимкам, бывшая участница телестройки охватила период с 2015 по 2019 годы.

«Я, конечно, не самая спортивная в мире, но своим телом очень довольна. И, судя по вопросам от 98% моих подписчиц, довольна этим телом не только я», — написала в посте Романец.

По словам девушки, похудеть ей помогли не жесткие диеты и занятия в спортзале, а особый метод питания. На тот момент Виктории было лень заниматься собой в тренажерном зале. Зато она активно занимается теперь, чтобы поддерживать форму.

Instagram @_viktoriya_14

«Виктория, Вы отличный мотиватор!»

«Ты мне нравилась как тогда, так и сейчас»;

«Помню тебя пышечкой»;

«Виктория, ты очень красивая, и фигура шикарная».

«Очень крутой результат», — откликнулись подписчики.

Ранее 5-tv.ru писал, что 46-летняя актриса Яна Троянова заметно похудела и заплела дреды для съемок в новом сезоне реалити-шоу «Последний герой».

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