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«Не привыкла к сцене»: «Миссис Вселенная 2020», работающая гинекологом в Петербурге, о конкурсе

, 18:57 | Карина Бернтгольц Эксклюзивное интервью 64

В интервью 5-tv.ru доктор Ксения Вербицкая поделилась эмоциями от победы.

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Фото, видео: Instagram @verbksenia; 5-tv.ru

Жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая, одержавшая победу в престижном конкурсе «Миссис Вселенная Классик 2020», поделилась впечатлениями от участия в мероприятии международного масштаба. Женщина призналась, что не привыкла выступать на сцене. По профессии она — эндокринолог-гинеколог, поэтому подобные соревнования для нее — совершенно новый, однако в то же время приятный опыт.

«Безусловно, для меня все волнительно. Я абсолютно непубличный человек, я врач акушер-гинеколог, поэтому не привыкла к такой публичности, большой сцене, нарядам, визажистам, вообще к бьюти-индустрии. Поэтому каждый этап конкурса был волнительным и доставлял мне невероятное удовольствие каждый раз открывать в себе новы способности», — поделилась обладательница титула «Миссис Вселенная 2020».

Вербицкая рассказала, что прежде, чем победить, вместе с другими участницами конкурса прошла три этапа: демонстрацию национальных костюмов, представление творческого номера и выход в вечерних платьях.

«У нас на конкурсе Mrs. Universe был выход национальных костюмов. Каждая участница представляла честь своей страны в виде национальных костюмов. Вторая часть конкурса — творческий номер, в котором каждая из участниц показывала свои таланты. Третий этап был выход в вечерних платьях и, безусловно, самопрезентация себя на английском языке», — отметила петербурженка.

По итогу всех этапов жюри присудило женщине победу. Однако, по словам Ксении, это не только ее заслуга. Превзойти соперниц Вербицкой помогла поддержка родных и знакомых, которые верили в нее.

«Моя семья всегда была на связи. И мой муж, мои дети, мои коллеги меня поддерживали. Это было очень приятно и тепло. Благодаря им, конечно, отчасти я получила такой титул», — призналась «Миссис Вселенная 2020».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в конкурсе приняли участие замужние женщины в возрасте от 40 лет.

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