Подозреваемого в стрельбе в центре Сиэтла застрелили полицейские. По информации местных СМИ, неизвестный был нейтрализован после того, как протаранил машину правоохранителей и достал предмет похожий на пистолет.

По последней информации, в результате стрельбы, открытой злоумышленником в центре Сиэтла в американском штате Вашингтон, один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом трагическом инциденте с человеческими жертвами, произошедшем в США. Тогда неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Лас-Вегаса.