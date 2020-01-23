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Полицейские нейтрализовали подозреваемого в стрельбе в Сиэтле — видео

, 5:51 | Марина Неруцких Видео 38

Неизвестный устроил кровавое побоище в центре американского города, есть жертвы.

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Фото, видео: Twitter @KOMOCharlie, @AlexSavidgeKTVU

Подозреваемого в стрельбе в центре Сиэтла застрелили полицейские. По информации местных СМИ, неизвестный был нейтрализован после того, как протаранил машину правоохранителей и достал предмет похожий на пистолет.

По последней информации, в результате стрельбы, открытой злоумышленником в центре Сиэтла в американском штате Вашингтон, один человек погиб, еще пятеро получили серьезные ранения. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о другом трагическом инциденте с человеческими жертвами, произошедшем в США. Тогда неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Лас-Вегаса.

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