Террористы открыли огонь по пригородным районам Алеппо

Крупный отряд боевиков сегодня атаковал сирийский Алеппо. Около полтысячи террористов при поддержке танков и броневиков напали на подразделения сирийской армии. Боевики понесли большие потери, но им удалось прорвать оборону — сирийские военные вынуждены отступать. Ожесточенные бои идут и в пригородных районах. Поселок Захра экстремисты уже не раз пытались захватить.

О ситуации в регионе расскажет Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе.