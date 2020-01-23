  1. Пятый канал
  4. Террористы открыли огонь по пригородным районам Алеппо

Террористы открыли огонь по пригородным районам Алеппо

, 18:14 Эфирная новость 8

Боевикам удалось прорвать оборону сирийской армии, но при этом они понесли большие потери.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anas Alkharboutli; 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4520

Крупный отряд боевиков сегодня атаковал сирийский Алеппо. Около полтысячи террористов при поддержке танков и броневиков напали на подразделения сирийской армии. Боевики понесли большие потери, но им удалось прорвать оборону — сирийские военные вынуждены отступать. Ожесточенные бои идут и в пригородных районах. Поселок Захра экстремисты уже не раз пытались захватить.

О ситуации в регионе расскажет Станислав Григорьев. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе.

Тема:
Война в Сирии 4520
23 янв
Несколько десятков сирийских военных погибли при атаке боевиков в Идлибе
23 янв
Боевики пытаются запугать жителей Алеппо
21 янв
Россия представила ООН доказательства фальсификации химатаки в Сирии
20 янв
Подозреваемый в вербовке террористов задержан в Петербурге — видео
19 янв
Террористы посредством беспилотников пытались атаковать базу ВКС РФ в Хмеймиме
19 янв
Путин: Стороны конфликта в Ливии прислушались к призыву РФ и Турции о перемирии
18 янв
Минобороны РФ: около 50 боевиков ликвидировано в Сирии
17 янв
Семь человек погибло при обстреле жилых кварталов Алеппо
16 янв
Сирийская армия готовится дать отпор боевикам в Идлибе
15 янв
Благодаря переправе, построенной военными РФ, в сирийский город Дейр-Эз-Зор возвращаются беженцы

Читайте также

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.95
0.12 68.69
0.17
Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Последние новости

18:14
Террористы открыли огонь по пригородным районам Алеппо
18:07
«Подросли птенчики»: Климова поделилась счастливым фото с четырьмя детьми
18:00
Семак останется с «Зенитом»: в ФК опровергли слухи о непродлении контракта с тренером
18:00
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
17:54
«Ты считаешь, это дружба?» — Клявер и Слава выяснили отношения в новом клипе
17:47
Врачи в Подмосковье обнаружили в крови младенца спайс

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]