Автомобиль влетел в остановку в Люберцах в Московской области

Автомобиль протаранил остановку в Люберцах в Московской области По предварительным данным, инцидент произошел на улице Инициативная. Предположительно, в результате аварии есть погибшие.

Как сообщили в ГИБДД, в ходе ДТП пострадал 14-летний подросток. Водитель машины, влетевший в остановку, скрылся с места происшествия.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают специализированные службы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьный автобус попал в аварию в Тейковском районе Ивановской области. Когда пассажирский транспорт проезжал в районе деревни Пелгусово, в заднюю часть микроавтобуса врезался Renault Logan, после чего «Газель», в которой находились дети, перевернулась.