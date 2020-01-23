  1. Пятый канал
  4. Автомобиль влетел в остановку в Люберцах в Московской области

Автомобиль влетел в остановку в Люберцах в Московской области

, 17:36 | Карина Бернтгольц 41

По предварительным данным, в результате ЧП пострадал 14-летний подросток.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Автомобиль протаранил остановку в Люберцах в Московской области По предварительным данным, инцидент произошел на улице Инициативная. Предположительно, в результате аварии есть погибшие. 

Как сообщили в ГИБДД,  в ходе ДТП пострадал 14-летний подросток. Водитель машины, влетевший в остановку, скрылся с места происшествия.

Обстоятельства инцидента устанавливаются. На месте работают специализированные службы. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьный автобус попал в аварию в Тейковском районе Ивановской области. Когда пассажирский транспорт проезжал в районе деревни Пелгусово, в заднюю часть микроавтобуса врезался Renault Logan, после чего «Газель», в которой находились дети, перевернулась.

Читайте также

Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.95
0.12 68.69
0.17
Лучшие любовники по знаку зодиака: как они завоевывают женщин и что любят

Последние новости

18:24
МИД РФ: Польша начала дезинформационную кампанию по теме Второй мировой войны
18:14
Террористы открыли огонь по пригородным районам Алеппо
18:07
«Подросли птенчики»: Климова поделилась счастливым фото с четырьмя детьми
18:00
Семак останется с «Зенитом»: в ФК опровергли слухи о непродлении контракта с тренером
18:00
Королева Елизавета II подписала билль о Brexit
17:54
«Ты считаешь, это дружба?» — Клявер и Слава выяснили отношения в новом клипе

Сейчас читают

ТОП-3 знаков зодиака мужчин, которые не хотят жениться
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]