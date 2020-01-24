«Обнуляться»: певица Zivert поведала о своем отдыхе на Мальдивах

Певица Zivert (настоящее имя — Юлия Зиверт) рассказала подписчикам о своем отдыхе на Мальдивах в Instagram. Артистка призналась, что предпочитает отключать голову в отпуске и наслаждаться мелочами, которые ее окружают.

Российская поп-дива опубликовала пост, который сопроводила красочными фотографиями океана и пляжа, а также запечатлела зеленые пальмы и местные экзотические фрукты. Звезда отметила, что кайфует от осознания того, что «мозг наконец на нуле» и самая глобальная проблема у нее — это выбрать, что же съесть на завтрак. Как написала сама знаменитость, она предпочитает блинчики с шоколадной пастой.

«И каждое утро сохранять традицию есть блинчик с нутеллой и при этом каждый раз говорить местному парню, очень аккуратно и с любовью, готовящему его при тебе, что он делает лучшие панкейки с нутеллой в мире и получать в ответ его реакцию, каждый раз такую искреннюю, будто я говорю это ему впервые или будто ему говорят это впервые в принципе, а он всю жизнь так ждал только этой самой похвалы», — написала звезда.

Instagram @_zivert

Поклонники пришли в восторг от атмосферной публикации и порадовались, что исполнительница смогла так хорошо отдохнуть и отвлечься от привычной суеты.

«Как ты пишешь детка! Я прямо прожила все то, о чем ты написала. Рада тому, что ты так кайфово отдохнула и набралась сил»;

«Отдохнула вместе с тобой сейчас»;

«Фото чудесные! Очень атмосферно»;

«Юля, ты невероятная», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что певица Zivert рассказала о романе с Егором Кридом.