Пенсионный фонд подготовил изменения в законы по итогам Послания президента

Пенсионный фонд уже подготовил те изменения в законы, которые были озвучены в Послании президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы ПФР Максима Топилина.

«Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в закон о материнском и семейном капитале. Он сейчас находится в министерстве (труда и социальной защиты — Прим. ред), будем обсуждать», — сказал глава ПФР.

Из слов Топилина также стало известно, что в Пенсионном фонде подсчитали сумму расходов на обеспечение выплат ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла в размере 75 и 50 тысяч рублей соответственно. На это потребуется 60 миллиардов рублей.

Как сообщал 5-tv.ru, Владимир Путин выступил с Посланием Федеральному Собранию 15 января. В частности, во время него он призвал выдавать материнский капитал при рождении первого ребенка, а также увеличить его на 150 тысяч рублей. Кроме того, глава государства предложил ввести ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет семьям, в которых ежемесячный доход не превышает прожиточный минимум на человека.

Позже президент провел встречу с ветеранами, на которой сообщил, что в связи с 75-летием Победы им выплатят по 75 тысяч рублей. Выплаты в размере 50 тысяч, по словам Путина, получат все приравненные к ним категории.