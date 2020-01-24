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«Я знаю о любви многое»: Лолита проникновенно рассказала о чувствах в клипе подруги

, 20:35 | Валентин Черников 45

Певица решилась на откровенность в работе коллеги ТО-МА.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

В новом клипе певицы ТО-МА «Нирвана» ее коллега Лолита Милявская рассказала о любви. Проникновенные слова артистки за кадром в перерывах между музыкальными фрагментами прозвучали как исповедь. В ролике она говорит о том, что многое переосмыслила в любовных отношениях.

«Я как-то сказала тебе, что мало разбираюсь в любви. Это неправда. Я знаю о любви многое. Знаешь, без нее смотреть на наш с тобой мир было бы невыносимо. Но смотреть как мы любим друг друга — это здорово. Даже пересмотрев самые нежные, трепетные воспоминания, не найдешь там ничего более прекрасного», — поделилась Лолита.

Подводя к припеву, Милявская упомянула, что любовь может быть непредсказуемой, неконтролируемой и нестерпимой. И ее можно легко спутать с ненавистью. После этого ТО-МА запела: «Прощай, моя нирвана. Все между нами рвано». Из-за чего предшествующая тому речь звезды стала похожа на обращение к бывшему возлюбленному.

В 2019 году артистка развелась с пятым мужем — тренером по сквошу Дмитрием Ивановым после девяти лет совместной жизни.

Ранее 5-tv.ru писал, что мокрая Лолита вышла из бассейна и показала достоинства фигуры.

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