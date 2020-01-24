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«Хочу на море»: Галкин вместе с детьми подурачился на камеру

, 23:59 | Мия Субботина 1 096

Забавное видео появилось на странице сына шоумена Гарри в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @garri_galkin

На официальной странице Гарри Галкина в сторис в Instagram появилось видео с участием сестры Лизы и знаменитого папы Максима. Шоумен вместе с детьми решил подурачиться на камеру.

В кадре в надувной лодке сидят Лиза и Гарри друг против друга и двигают веслами. Комичности добавляет тот факт, что лодка стоит на улице на тротуарной плитке. Также забавляет поведение самого юмориста, который хаотично прыгает и пританцовывает в такт музыке.

«Хочу на море…», — подписан ролик.

Instagram @garri_galkin

Судя по нарядам Гарри и Лизы, видео записано еще летом и сейчас о нем вспомнили, скучая по теплому времени года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Галкин показал, как Пугачева и дети провожают его в дорогу.

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