Тейлор Свифт рассказала о борьбе с тяжелой болезнью

Знаменитая певица Тейлор Свифт накануне выхода фильма «Мисс Америка», сюжет которого раскрывает подробности ее жизни, дала откровенное интервью журналу Variety. В ходе беседы с корреспондентом издания звезда призналась, что долгое время страдала расстройством пищевого поведения. Причем по словам поп-дивы, к заболеванию ее привела зависимость от общественного мнения.

Когда в 2014 году исполнительница узнала, что кто-то на ее снимке разглядел большой живот, она тут же начала стремительно худеть. В результате дошло до того, что поклонники стали беспокоиться насчет здоровья кумира. По словам Тейлор Свифт, под ее фото то и дело стали появляться комментарии «Она слишком худая» и тому подобное. Это вновь заставило светскую львицу заволноваться.

Впрочем, однажды настал момент, который заставил певицу пересмотреть отношение к своей фигуре и общественным взглядам.

«На одной фотосессии для журнала, когда я примеряла наряды, стилист удивился, насколько у меня гармоничная фигура, и признался, что обычно им приходится подгонять платья под формы героев, а на меня все садится идеально. И тогда я поняла, что, возможно, зря себя терзаю сомнениями и диетами», — отметила звезда.

Артистка рада тому, что нашла в себе силы не только побороть свою болезнь, но и поделиться с поклонниками этой историей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Тейлор Свифт возглавила рейтинг самых высокооплачиваемых музыкантов 2019 года.