Момент смертельного ДТП на севере Москвы попал на видео

Момент смертельного ДТП на севере Москвы попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Как стало известно 5-tv.ru, авария с участием шести машин произошла вечером 24 января на улице Бутырская.

На кадрах видно, как водитель автомобиля, несущегося по крайней левой полосе, в последний момент пытается уйти от столкновения со стоящей впереди машиной. Он выруливает на «встречку», попутно правым передним углом все-таки зацепив авто, и сталкивается лоб в лоб с едущим навстречу транспортным средством. После чего в автомобили врезаются три другие машины.

В результате ДТП погибла 23-летняя пассажирка предполагаемого виновника происшествия. Еще двое невольных участников аварии, включая 10-летнюю девочку, пострадали. Их госпитализировали.

В настоящий момент автоинспекторы выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области.