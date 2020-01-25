Фото: Ингеборга Дапкунайте примерила свадебное платье

Ингеборга Дапкунайте показала поклонникам, как выбирала наряд для церемонии вручения российской кинопремии «Золотой орел», которая прошла в Москве в пятницу вечером. На снимках, которые актриса выложила на своей странице в Instagram, 57-летняя Дапкунайте запечатлена в алом платье с глубоким декольте и в черном комбинезоне с открытыми плечами — в нем звезда и появилась в итоге на красной дорожке. Но настоящий восторг у поклонников вызвало кружевное белое платье с длинным шлейфом и вырезом до талии.
«Прям невеста!»
«Женюсь!»
«Какая же вы хорошенькая!»
«Фея!» — пишут комментаторы.
Фанаты также восхищаются идеальной фигурой и лучезарной улыбкой Ингеборги Дапкунайте.
«Ну какая же вы красивая️, а ваша улыбка — просто незабываемая, ни с кем не перепутать!»
«Вы радостная, как ребенок!» — отмечают пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ингеборга Дапкунайте на вечеринке в честь своего дня рождения пела песню, стоя на столе посреди угощения.