Фото: Ингеборга Дапкунайте примерила свадебное платье

Ингеборга Дапкунайте показала поклонникам, как выбирала наряд для церемонии вручения российской кинопремии «Золотой орел», которая прошла в Москве в пятницу вечером. На снимках, которые актриса выложила на своей странице в Instagram, 57-летняя Дапкунайте запечатлена в алом платье с глубоким декольте и в черном комбинезоне с открытыми плечами — в нем звезда и появилась в итоге на красной дорожке. Но настоящий восторг у поклонников вызвало кружевное белое платье с длинным шлейфом и вырезом до талии.

Instagram @d.ingeborga

«Прям невеста!»

«Женюсь!»

«Какая же вы хорошенькая!»

«Фея!» — пишут комментаторы.

Фанаты также восхищаются идеальной фигурой и лучезарной улыбкой Ингеборги Дапкунайте.

«Ну какая же вы красивая️, а ваша улыбка — просто незабываемая, ни с кем не перепутать!»

«Вы радостная, как ребенок!» — отмечают пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Ингеборга Дапкунайте на вечеринке в честь своего дня рождения пела песню, стоя на столе посреди угощения.