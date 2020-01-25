Цискаридзе рассказал, что стало «большой трагедией» в жизни Волочковой

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире шоу на YouTube рассказал, уход эпатажной танцовщицы Анастасии Волочковой из Большого театра стал «большой трагедией» в ее жизни.

По словам народного артиста РФ, яркая и талантливая балерина волею судеб оказалась заложницей сложных обстоятельств. В качестве причин Николай Цискаридзе назвал, в том числе, и поступки Анастасии Волочковой, и тех людей, кто ее окружал.

«Бывает, что вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться», — цитирует Николая Цискаридзе URA.RU.

Балетмейстер отметил, что продолжает хорошо относиться к своей коллеге, несмотря на то, что она живет в среде постоянных интриг и скандалов.

Анастасия Волочкова вышла из труппы Большого театра в 2003 году на пике своей популярности. Издание отмечает, что по официальной версии, артистка была уволена потому, что не вписывалась своими физическими параметрами в балетные нормы. В тот момент вся труппа, за исключением Николая Цискаридзе, отказалась танцевать с ней партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди.