  1. Пятый канал
  4. Цискаридзе рассказал, что стало «большой трагедией» в жизни Волочковой

Цискаридзе рассказал, что стало «большой трагедией» в жизни Волочковой

, 13:39 | Василий Заика 144

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой высказал мнение, почему эпатажная балерина оказалась в сложной ситуации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; Instagram @volochkova_art

Ректор Академии Русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе в эфире шоу на YouTube рассказал, уход эпатажной танцовщицы Анастасии Волочковой из Большого театра стал «большой трагедией» в ее жизни.

По словам народного артиста РФ, яркая и талантливая балерина волею судеб оказалась заложницей сложных обстоятельств. В качестве причин Николай Цискаридзе назвал, в том числе, и поступки Анастасии Волочковой, и тех людей, кто ее окружал.

«Бывает, что вы попадаете в болото и не можете из него выкарабкаться», — цитирует Николая Цискаридзе URA.RU.

Балетмейстер отметил, что продолжает хорошо относиться к своей коллеге, несмотря на то, что она живет в среде постоянных интриг и скандалов.

Анастасия Волочкова вышла из труппы Большого театра в 2003 году на пике своей популярности. Издание отмечает, что по официальной версии, артистка была уволена потому, что не вписывалась своими физическими параметрами в балетные нормы. В тот момент вся труппа, за исключением Николая Цискаридзе, отказалась танцевать с ней партии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Гороскоп на 25 января: Луна в Весах предвещает непредвиденные перемены в жизни

Последние новости

14:35
Коронавирус заподозрили у школьника, возвращающегося из Пекина в Москву
14:34
«На Иисуса похож!» — Максим Галкин предстал перед подписчиками в новом образе
14:23
Жуткое видео: зараженные коронавирусом в Китае падают в обмороки на улице
14:13
Банкира Деда Хасана доставили в Хорошевский суд Москвы
13:59
Звезду «Мажора» Павла Прилучного разыскивают судебные приставы
13:39
Цискаридзе рассказал, что стало «большой трагедией» в жизни Волочковой

Сейчас читают

ТОП-5 мужских имен, обладатели которых считаются идеальными мужьями
Татьяна Третьяк рассказала о состоянии здоровья мужа
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]