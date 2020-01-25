Руководитель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от России компенсаций за годы Второй мировой войны. По мнению политика, Москва, также, как и Берлин, должна возместить Варшаве ущерб.

Свое заявление Ярослав Качиньский сделал в интервью изданию Bild.

«Германию и Россию нельзя сравнить. В Берлине сидит демократически избранное правительство, там действуют закон и мораль. О России предположить такого нельзя. Вы правы: Россия тоже должна платить», — сказал польский политик.

По словам Ярослава Качиньского, он не верит, что Россия примет на себя ответственность, и его поколение доживет до этого момента.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Польше раздосадованы триумфом Путина в Израиле.

В последнее время из Варшавы раздаются высказывания политиков, нацеленные на фальсификацию исторических фактов о Второй мировой войне. Так, премьер-министр республики Матеуш Моравецкий заявил, что Красная армия могла освободить концлагерь в Освенциме еще летом 1944 года — на полгода ранее.