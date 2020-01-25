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Путин поручил генпрокурору проверить законность приговора участнику акции 27 июля

, 15:11 | Игорь Рязов 41

Президенту должны доложить о результатах проверки по делу Константина Котова до 31 марта 2020 года.

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Президент РФ Владимир Путин поручил провести проверку законности уголовного преследования участника летних несанкционированных митингов Константина Котова, осужденного на четыре года колонии. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, размещенном на сайте Кремля.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К. А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в списке поручений, которые были даны Путиным по итогам пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Ответственность за исполнение поручения возложена на генпрокурора РФ Игоря Краснова. Доложить о результатах проверки он должен до 31 марта 2020 года.

Как сообщал 5-tv.ru, массовые беспорядки произошли в центре Москвы летом прошлого года. Их организаторами стали выдвиженцы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за многочисленных нарушений при сборе подписей. В частности, они сдали в избирком подписи умерших людей.

Добиться регистрации несостоявшиеся кандидаты решили с помощью несанкционированных митингов. Правоохранители предупреждали потенциальных участников акции об ответственности, однако около 3,5 тысячи человек все равно вышли в центр столицы.

Несколько человек стали фигурантами уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти и участии в массовых беспорядках.

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