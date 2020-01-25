Путин поручил генпрокурору проверить законность приговора участнику акции 27 июля

Президент РФ Владимир Путин поручил провести проверку законности уголовного преследования участника летних несанкционированных митингов Константина Котова, осужденного на четыре года колонии. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, размещенном на сайте Кремля.

«Организовать проверку законности и обоснованности обвинительного приговора в отношении Котова К. А., при наличии оснований принять меры прокурорского реагирования», — говорится в списке поручений, которые были даны Путиным по итогам пресс-конференции 19 декабря 2019 года.

Ответственность за исполнение поручения возложена на генпрокурора РФ Игоря Краснова. Доложить о результатах проверки он должен до 31 марта 2020 года.

Как сообщал 5-tv.ru, массовые беспорядки произошли в центре Москвы летом прошлого года. Их организаторами стали выдвиженцы в Мосгордуму, которым отказали в регистрации из-за многочисленных нарушений при сборе подписей. В частности, они сдали в избирком подписи умерших людей.

Добиться регистрации несостоявшиеся кандидаты решили с помощью несанкционированных митингов. Правоохранители предупреждали потенциальных участников акции об ответственности, однако около 3,5 тысячи человек все равно вышли в центр столицы.

Несколько человек стали фигурантами уголовного дела о применении насилия в отношении представителя власти и участии в массовых беспорядках.