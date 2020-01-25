Анастасия Волочкова похвасталась картиной, которую написала для нее дочь Ариадна в честь дня рождения. Танцовщица не смогла скрыть восторга от полученного подарка и выложила фото в свой блог в Instagram.

«Какая же Ариша талантливая и уже взрослая! Эта картина написана ею мне в подарок. Я очень горжусь всеми достижениями доченьки и тем, что я родила и воспитала доброго, талантливого, светлого, добропорядочного и умного человека», — заявила Анастасия Волочкова.

Instagram @volochkova_art

14-летняя Ариадна на оборотной стороне произведения написала нежное и трогательное послание.

«Для моей самой лучшей на свете мамочки! С днем Рождения, дорогая! Я тебя Люблю», — написала дочь звезды.

Балерина призналась, что у нее с наследницей сложились доверительные отношения. Однако сейчас Ариадна чаще находится у родного отца — бизнесмена Игоря Вдовина, который живет в центре Москвы. Артистка объясняет, что дочке неудобно добираться в школу из ее роскошного особняка на Новой Риге.

Ранее 5-tv.ru писал, что Волочкова зажгла под песню Лободы в полупрозрачном боди.