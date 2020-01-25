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  4. Покойный друг Пугачевой получал штрафы за лихача на BMW, попавшего в жуткое ДТП

Покойный друг Пугачевой получал штрафы за лихача на BMW, попавшего в жуткое ДТП

, 18:47 | Игорь Рязов Эксклюзив 48

5-tv.ru также публикует видео из больницы, в которой находится предполагаемый виновник массовой аварии на улице Бутырская в Москве.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; Twitter @gibdd77

Штрафы за нарушения правил дорожного движения (ПДД) водителем BMW Тимофеем С., который может быть предположительным виновником смертельного ДТП на улице Бутырская в Москве, приходили на имя Руслана Горобца –покойного друга Аллы Пугачевой. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По информации телеканала, на скончавшегося еще в 2014 году музыканта открыто 141 исполнительное производство. При этом у самого Тимофея С. задолженность за нарушения ПДД составляет всего шесть тысяч рублей.

Общаться с журналистами предполагаемый виновник смертельной аварии не стал.

«Все отлично. Жить будем — самое главное», — ответила за мужчину женщина, сидящая на больничной койке.

Как сообщал 5-tv.ru, жуткое ДТП произошло вечером 24 января на улице Бутырская в Москве. На видео с уличных камер можно увидеть, как BMW выехала на встречную полосу и столкнулась в лоб с другим автомобилем. После этого они отскочили в три других машины. В результате погиб один человек, еще двое пострадали.

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