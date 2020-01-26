Гороскоп на 26 января: Молодая Луна в Водолее сулит Ракам духовное развитие

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 26 января — идеальное время, для того чтобы обрести внутренний покой и разобраться в себе и отношениях с близкими. Звезды дают совет довериться своей интуиции, но с умом распределять энергию.

♈ Овен

Овны, в это воскресенье вместо траты времени на соцсети и сериалы обратитесь к своему духовному внутреннему началу. Зажгите свечи, по возможности, устраните лишние шумы и обдумайте свои планы на предстоящую неделю. Это поможет вам сконцентрироваться и получить желаемый результат раньше, чем вы ожидали.

Космический совет: посвятите время для медитации и созерцанию внутреннего «я».

♉ Телец

Еще один уникальный день для Тельцов, ведь рожденные под этим знаком зодиака люди всегда с ювелирной доскональностью относятся ко всем деталям в жизни. Пусть сегодняшний день не станет исключением — ваша внимательность и предусмотрительность, как всегда, обезопасят вас и ваших близких.

Космический совет: отнеситесь внимательно к деталям.

♊ Близнецы

Ваша мантра на сегодня: довольствуюсь тем, что есть, и не только в деньгах счастье. Осознайте свою огромную внутреннюю силу, ведь именно ваша самооценка определяет ваш собственный капитал. Эта метаморфоза в мозгах также поможет привлечь благоприятные возможности и обеспечат безопасность, к которой вы стремились. Возьмите на себя ответственность за свои финансы и создайте резерв, который будет поддерживать вас в ближайшие годы.

Космический совет: ваша самооценка определяет ваш собственный капитал.

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♋ Рак

Прошлое не должно определять настоящее, Раки. Независимо от того, что за плечами, начальная точка действий — здесь и сейчас. Почувствуйте себя птицей Феникс и воспряньте из пепла. А Вселенная сделает свою «работу» — предоставит вам нужных людей и обстоятельства, которые поспособствуют вашему внутреннему росту и помогут выйти на следующий уровень.

Космический совет: Вселенная предлагает вам шанс начать все сначала.

♌ Лев

В это воскресенье звезды рекомендую Львам «подзарядиться» на умственном, эмоциональном и физическом уровнях. Постарайтесь весь день наслаждаться каждым моментом. Не спешите, услышьте биение Вселенной. Ведь чудо происходит здесь и сейчас — достаточно лишь позволить себе его увидеть.

Космический совет: уделите время «перезагрузке» на умственном, эмоциональном и физическом уровне.

♍ Дева

Девы, в любви нужно в равной степени заботиться друг о друге, верить в мечты партнера и воодушевлять его. Если вы по какой-то причине сдерживали себя, знайте, что для вас безопасно открыться и поделиться тем, что у вас на сердце. Ваши доверительные отношения от этого только окрепнут.

Космический совет: доверьтесь любимому и расскажите, что у вас на сердце.

♎ Весы

Ваше тело и душа не разделены, потому не стоит предаваться любовным утехам с тем, к кому вы не испытываете чувств, ведь потом наступает горечь разочарования и душевная пустота. Вы тот знак зодиака, у которого в ДНК прописано, что все поступки нужно совершать в состоянии гармонии с собой.

Космический совет: избирательно подходите к выбору сексуального партнера.

♏ Скорпион

Разум не имеет никакого отношения к сердечным делам, Скорпион. Закройте глаза и сделайте глубокий вдох. Восстановите связь с истинным собой и почувствуйте, как быть дальше в личных отношениях. Только ваш внутренний голос даст правильный ответ, тогда как ум всегда преподносит лишь формальные клише для решения проблемы.

Космический совет: воссоединитесь с внутренним «я» и проанализируйте личную жизнь.

♐ Стрелец

Сегодня вы уже не тот человек, которым были вчера — и это лучшая новость. Внутренне развитие должно происходить постоянно в вашем мире. Отпустите все «якоря», которые тормозят ваше движение. Только тогда вы обретете свой «вечный двигатель», которые приведет вас к новым горизонтам.

Космический совет: отбросьте все «якоря», которые тормозят ваше развитие.

♑ Козерог

Козероги, прислушайтесь к своим близкими — может быть вы слишком часто стали ставить свое эго превыше их интересов? Посвятите день приятному совместному времяпровождению, пусть улыбки не сходят с их лиц. Это так важно — ценить друг друга.

Космический совет: будьте внимательны к своим близким, посвятите им весь день.

♒ Водолей

Не позволяйте людям использовать вашу доброту, научитесь говорить «нет». Не забывайте, что нужно лично вам, и только потом помогайте ближним.

Космический совет: научитесь говорить «нет».

♊ Рыбы

Этот выброс адреналина, которого вы так жаждали, наконец-то произошел. После затяжного нудного периода все наконец набирает обороты. На вашем пути множество интересных проектов. Тайм-менеджмент является ключевым. Помните, что энергию нужно распределять осознанно.

Космический совет: наконец-то на вашем пути множество интересных проектов.

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